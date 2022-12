Zo, dat is ook opgelost. Jarenlang wisten gemeenten niet wat ze moesten doen tegen de constante intimidatie van vrouwen door straathangende ""jongeren"" die doorgaans voor andere naties juichen toeteren op het WK. Nu is dat allemaal verleden tijd dankzij de vvd in Amsterdam. Die bedacht de 'intimidatievrije zones', waarin intimidatie op magische wijze verdwijnt. Daar komt zelfs een bord bij te staan, zodat u weet wanneer u zo'n zone verlaat en weer wordt uitgemaakt voor kankerhoer omdat u verkeerd keek. Maar dat is uw eigen schuld, dan had u maar in de intimidatievrije zone moeten blijven. Het plan is briljant in al zijn eenvoud: gewoon een zone aanwijzen en weg zijn uw problemen. Deden we al met vuurwerkvrije zones, nu als wapen tegen straatintimidatie in Amsterdam en de mogelijkheden zijn eindeloos. Denk aan geweldsvrije zones in en rond voetbalstadions, ongelukvrije zones op snelwegen en rond drukke kruispunten en natuurlijk een Russenvrije zone in het oosten van Oekraïne. Als dit op kleinere schaal ook werkt, maken we van onze bank op zondagochtend een katervrije zone, ons doucheputje een haarvrije zone en overwegen we onze financiën om te dopen in een schuldenvrije zone en onze inkomsten in een belastingvrije zone. En hopelijk kunnen we na de volgende verkiezingen van heel Nederland een vvd-vrije zone maken, want die partij functioneert al jaren als een oplossingsvrije zone.