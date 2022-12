Ze gooien schuld en erkenning door elkaar.

De mensen die nu leven kunnen niet medeplichtig zijn aan slavernij.

Ook niet alle mensen die toen in Nederland leefden waren dat.

Het was niet hun keus en ze hadden er ook geen invloed op, als ze er al iets van oppikten via via via.

En sommige zwarte mensen in Afrika die andere stammen zo wegwerkten toen, zijn wel medeplichtig.

Maar goed, dus dan moet je excuus gaan aanbieden aan mensen die 150 of 250 jaar geleden slaaf waren, die misschien niet eens de overtocht overleefden, voor wat je politieke collega's 150 of 250 jaar geleden gedaan hebben.

Dat gaat hem niet worden.

Maar slavernij van vandaag bestrijden, er goed aandacht aan geven in het onderwijs, uitleggen waarom we dat nu niet meer normaal vinden, dat is iets anders. Dat is ook een erkenning.

En het zal meer moeten gaan over de effecten op de mensen van vandaag de dag.

Maar daar hoor je niet veel over.

En dan kom je in vage KOZP discussies terecht over mensen die zich gekwetst voelen.

Of buitengesloten.

Maar hoe en waarom, dat blijft liggen.



Dus het komt niet echt verder zo.