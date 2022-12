Sorry seems to be the hardest word...



Subsidieclubs die zich inzetten voor de nabestaanden van het slavernijverleden zien hun budgetten verdwijnen. Dadelijk heeft het kabinet de excuses uitgesproken en vervalt één van hun belangrijkste bestaansrechten. Dat moet de reden zijn waarom deze organisaties momenteel op alle Ruttiaanse slakken zout leggen en de aangekondigde excuses voor het slavernijverleden nu al trachten te ondermijnen. Een anonieme betrokkene klaagt bijvoorbeeld in het Parool dat het onhandig is dat een overleg op 8 december met organisaties in het Catshuis valt op de dag van de Surinaamse Decembermoorden. En de voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname miept over het feit dat minister Franc Weerwind als afstammeling van een slaaf excuses komt uitspreken in Paramaribo, waarbij de organisatie dus weigert het kabinet als een persoonsoverstijgend rechtspersoon te zien, terwijl dat juist de reden is dat dit kabinet excuus aanbiedt voor activiteiten uit een ver verleden. Daarnaast is er gezeik over de datum, de afwezigheid van de koning, de beperkte betrokkenheid van de tienduizenden belangenclubs, de tijdslijn ("We lopen nu het risico dat de excuses niet worden geaccepteerd, omdat we daar in Suriname niet klaar voor zijn.") en de communicatie. Het probleem wordt onbewust samengevat door Joyce Sylvester van de staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme: "Het voornemen is goed van het kabinet, maar die excuses moeten wel geaccepteerd worden." Nee, dat hoeft dus helemaal niet. Als je dusdanig vastgeketend zit aan de eigen slachtofferrol dat je excuses waar je zo lang om zeurde niet accepteert, omdat het niet helemaal volgens jouw script verloopt, dan is dat jouw probleem. Dit is geen Oscars-bedankwoordje waar alle betrokkenen bij naam genoemd worden, geen persoonlijke speech voor jouw specifieke subsidieclub, maar een breder excuus aan alle nabestaanden. Accepteer het en zet je ego opzij of Rupsje Nooitgenoeg lekker door; dit kabinet heeft al genoeg toegegeven. We gaan niet ook nog excuses voor de excuses maken.