Er is weer iets heel ergs gebeurd op de nationale televisie. Een of andere filosofe vond de WOORDEN van Gordon (die eigenlijk Cornelis Willem Heuckeroth heet) zó erg dat ze de argumentum ad weglopem inbracht. Foetsie! En waarom? Gordon vindt de ophef over die 6.500+ doden in Qatar 'een beetje overtrokken'. Want Nederland was tig jaar geleden ook fout met de slavernij dus we mogen nu niks meer vinden van slavenlijken in Qatar. "Maar ik bedoel: we zijn allemaal zo woke met z’n allen. Hou er over op! Ik bedoel: we moeten er niet onze ogen voor sluiten, maar laten we het over leuke dingen hebben. Over mijn programma." Wat lui als Gordon niet snappen is dat zij in een islamofascistisch land als Qatar als eerste van het dak zouden gaan, maar goed: je bent dus OP1 en dan laat je mensenrechtenkenner Gordon met zijn inkooksel van flapuiterij, crack, narcisme, whataboutism en totale achterlijkheid meeleuteren over Qatar. Rrrright. Wat wij geleerd hebben van dit voorval: 1. die BN'er-bloedarmoede van de NPO is bij het waardeloze programma Fopspeen het aller- allerkudtst, 2. Gordon is best wel een narcistische zak hooi en 3. die turbogekwetste Fleur Dierenpier-sneeuwvlok hoeft ook nooit meer aan te schuiven. Joe!

