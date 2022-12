Omdat @Mosterd te lam is om een recensie te tikken van het met uw belastinggeld gesubsidieerde Powned-NPO-program De Gevaarlijkste Wegen Leiden Naar De Endeldarm Van Dominique Weesie, doet Bertje het wel even. En dan gelijk ook een recensie over álle andere programma's met BN'ers van de NPO (nogmaals: door uw belastinggeld betaald). Toen, nu en in de toekomst. Opdat u het nooit meer hoeft te kijken. En als iedereen dat doet, nooit meer kijken naar die totaal achterlijke bagger met BN'ers die zonder ook maar enige schaamte door de NPO wordt uitgezonden, dan houdt de NPO vanzelf een keer op met al die BN'ersuitzaaingen op uw kosten en dan gaat de NPO gewoon weer doen wat het hoort te doen namelijk nuttige programma's maken die niet draaien om kijkcijfers . Wie niet weet wat dat is, NPO, hier de NPO kort samengevat: Frans Klein. Zo. Dan nu de recensie.

In een programma met BN'ers die dingen doen (veelvuldig geprogrammeerd door vrijwel élke ledenomroep in het bestel) draait het om...BN'ers die dingen doen. Dat is meteen al volstrekt kudt tot en met want waar BN'ers staat moet eigenlijk '''BN'ers''' staan. '''BN'ers''' is namelijk iedereen die meer dan één keer in een talkshow is verschenen, wat dus potentieel miljoenen mensen zijn, want iedereen weet dat talkshows in Nederland veel kunnen, maar interessante gasten uitnodigen dan weer niet. Ook weet iedereen dat redacties van Nederlandse talkshows bestaan uit zwaar onderbetaalde blanke blonde meisjes (echt, als er ergens geen glazen plafond is dan is het wel in de talkshowredactiewereld) die op als redacteur voor een talkshow werken of 'iets in de horeca' na helemaal niets kunnen. Daarom werken er ook altijd zoveel blanke blonde meisjes bij Nederlandse talkshows: als je maar genoeg mensen hebt die weinig kunnen bij elkaar gooit komt er vanzelf iets matigs en middelmatigs uit en voor Nederlandse talkshows is dat ruim voldoende.

Ennieweetjes, die blanke blonde talkshowmeisjes kijken elke dag op twitter wat trending topic is en iedereen met meer dan 17 volgers en tenminste twee tweets die betrekking hebben op dat trending topic wordt vervolgens uitgenodigd voor de talkshow. Meestal is dat iets waar vooral blonde meisjes van begin twintig enorm geil van worden wat betekent dat het iets te maken heeft met slachtoffers, hoop, woke, inclusiviteit, het goede in de mens, tweede kans geven en natuurlijk iets waarvoor je ook een BN'er kunt vragen, wat vrijwel alles is. Overigens verschilt dit enorm per talkshow: bij OP1 zetten ze gewoon elke avond vier volstrekt onbekende, willekeurige mensen die niets te zeggen hebben aan tafel met een dito 'presentator', er kijken toch alleen maar comateuzen van boven de 117 naar OP1 dus who gives a fuck, terwijl ze bij bijvoorbeeld Jinek graag Wouter de Winther, Wouter de Winther, Wouter de Winter en Wouter de Winther vragen (Peter R. de Vries kon niet.)

Al die talkshowgasten worden automatisch BN'er en daarna worden ze gevraagd voor een programma met BN'ers die dingen doen. Die dingen zijn natuurlijk altijd extreem spectaculair zoals bijvoorbeeld BN'ers die met elkaar praten, BN'ers die samen in een auto zitten, BN'ers die op reis gaan, al dan niet in een auto, BN'ers die superleuke ludieke echt rebelse Powned-dingen doen zoals 'België binnenvallen' (hihihihahahahohoho, draag ons weg nu hoor!) of andere BN'ers voor de gek houden en natuurlijk BN'ers die dingen doen om het dingen doen zoals 99% van de TROS-programmering, maar dan heten de BN'ers altijd Jan Smit, de rest van Volendam of Frans Bauer.

Wel is het zo dat al die BN'ers dingen doen (Gezellig! Klein houden! Veilig! Hoopvol! Dapper! Hartverwarmend! Positief! Afsluiten met een stip op de horizon!) die bij de taakomschrijving van de omroep passen. Zo doen BN'ers bij de EO altijd iets pervers met lijken of seksuele onthouding en de dood of ziekte want Jezus, BN'ers bij de TROS zingen altijd Nederlandstalige muzak en eten poffertjes, BN'ers bij MAX zijn altijd net zo oud als het publiek dat naar OP1 kijkt, BN'ers bij de VARA wanen zich superieur en vernederen hun geluidsmannen, bij KRONCRV worden de BN'ers altijd hinderlijk gestalkt door Anita Witzier en/of Derk Bolt, bij WNL zitten BN'ers voor de VVD in de Tweede Kamer en bij Powned doen BN'ers tenminste weer eens wat écht verfrissends en écht heel erg rebels en tegendraads, echt zoiets waar Powned voor is opgericht zoals: samen op reis in een auto zitten.

Oh wacht.

Huh?

Wat raar, je zou haast gaan denken dat dit soort diep, diep, diep intelligentie beledigende Powned-programma's met BN'ers die dingen doen naadloos passen in de programmering van alle andere publieke omroepen. Maar dat kan niet waar zijn, want juist die verschillende doelgroepen met allemaal hun eigen specifieke taakomschrijving zijn de reden dat Nederland een 'pluriform' mediabestel heeft dus zijn er strenge eisen wat inhoud van programmering per ledenomroep betreft.

Toch?

/ironie.

BN'ers (Latijn: 'Kwaadaardige nieuwvormingen') zijn onder te verdelen in 'gewoon hinderlijk' en 'zwaar hinderlijk'. De gewoon hinderlijke BN'ers zijn hinderlijk omdat ze elke avond zeventien keer ergens aan een tafel zitten, maar daar verder ook niets aan kunnen doen want het is hun werk. De zwaar hinderlijke categorie is de grootste categorie (95%) en dat zijn de BN'ers die behalve gewoon hinderlijk zijn omdat ze worden betaald om aan een tafel ergens te zitten er zelf ook extra veel moeite voor doen om hinderlijk te blijven waardoor ze als vanzelf zwaar hinderlijk worden.

Er is ook nog een buitencategorie BN'ers en die heet Diederik Gommers (ook wel bekend als de Vorige NRC Hoofdredacteur Categorie). Dat zijn BN'ers die opzich een expertise hebben waar veel mensen wat aan hebben (arts ofzo), maar uit pure droevige, middelmatige, breekbaar ego-narcistische ijdelheid (psychiaters noemen dat ook wel het Syndroom van Bram Bakker), die voor de domme Hollander zo kenmerkend is, al hun geloofwaardigheid en hun hele reputatie op het spel zetten omdat ze het zo door en door geil vinden om zichzelf op tv te zien, wat toch eigenlijk meer past bij een gemiddelde scholier in de puberleeftijd dan bij een verstandige en rationeel handelende toparts.

Nu is dat op zichzelf al beyond zwaar hinderlijk, maar die mensen zijn dan ook nog eens bekend geworden dankzij een pandemie, dus dankzij het leed en de dood van tienduizenden, honderdduizenden mensen. Je bent wel echt meer dan een Francisco van Nieuwkerk met vingers als je dankzij ziektes en het leed van velen jezelf even extra voor het voetlicht gooit omdat je zo graag op tv bent. Dan spoor je gewoon niet. Dan ben je echt heel erg niet goed bij je verstand. Om niet te zeggen een foute joker.

Beter flikkeren ze je dan uit het artsenregister, kwakzalver, want als je kennelijk liever bezig bent met jezelf op jezelf aftrekken voor de tv-camera's dan met mensen beter maken moet je maar gewoon lekker de rest van je leven jezelf op jezelf aftrekken en de zieke mensen met rust laten. Die zieke mensen willen toch niks meer met je te maken hebben want zieke mensen liggen niet te wachten op een '''betrouwbare''' arts die net terugkomt van een weekje op belastingkosten leuke dingen doen met een andere BN'er. No sir! Zieke mensen hebben liever iemand die de hele week bezig is geweest met geneeskunde in plaats van met zichzelf. Maar echt hoor, sommige mensen creperen en sterven nog liever dan dat ze een of andere talkshowtafeljoker die bekend is van NPO-C-programma's van truttige NPO-C-omroepjes als Powned, die de schmink nog op z'n mombakkes heeft zitten, aan hun lichaam laten knutselen. Geef ze eens ongelijk.

De vraag is natuurlijk: waarom zijn er zoveel BN'ers? Waarom worden er steeds zoveel achterlijke baggerprogramma's met BN'ers geproduceerd? En waarom vindt Frans Klein dat telkens weer een goed idee? Dat weet niemand want NPO en NPO is net zo transparant als een ministerie waar Hugo de Jonge werkt en de Nieuwe Bestuurscultuur van Rutte bij elkaar. Maar naar alle waarschijnlijkheid heeft het er mee te maken dat er nou eenmaal veel, heel erg veel, echt beangstigend veel achterlijke fans van baggertv in Nederland wonen die gewoon graag naar achterlijke bagger kijken omdat ze te dom zijn om een boek te lezen of te verstandelijk beperkt om überhaupt iets anders te kunnen dan TV kijken. Dat, plus dat er veel babyboomers en bejaarden in Nederland wonen en die zoeken behalve in de fles houvast bij 'hun' NPO, wat dan weer komt doordat ze seniel zijn en de alcohol hun hersens heeft aangevreten en als je toch geen hersens meer hebt kun je inderdaad net zo goed naar BN'ers die dingen doen gaan kijken. (Korsakov: het succes van MAX verklaard.)

Belangrijker: de reden dat er zoveel BN'ers zijn en zoveel programma's met BN'ers worden gemaakt bent u. Jazeker! U bent daar schuldig aan, want u kijkt er naar. Zolang u kijkt zijn er kijkcijfers en zolang er kijkcijfers zijn vindt de NPO het goed.

Want denk vooral niet dat er bij de NPO nog mensen werken die écht creatief zijn, échte passie hebben en écht wat leuks willen maken. Hell no motherfucker! Bij de NPO werken vrijwel uitsluitend bange, onderdanige, kruiperige, adderachtige schreibtischjezuieten die elke dag met de trein op station De Hel Hilversum aankomen, als schapen in het gelid naar hun droevige redactiekantoor onder systeemplafond lopen, om 11:30 tot 14:30 uur luxe gaan lunchen en om 16:55 weer massaal als schapen naar station De Hel Hilversum lopen. Dit vier dagen per week want op vrijdag wordt er natuurlijk niet gewerkt. En dit doen ze dan elke. week. weer. week. in. week. uit.

Soms werken er echte creatieven bij de NPO, maar die plegen dan zelfmoord of ze worden weggepest of weggekocht door de commerciëlen. Dat komt: het is helemaal niet de bedoeling dat er sprake is van enige creativiteit want dan gaat de kijker boze brieven schrijven naar de Volkskrant. De kijker wil namelijk 'de boel gezellig houden', 'geen polarisering', het mag vooral niet (in Godsnaam doe het niet!) schuren (FOEI!) en het moet lekker veel hoop bieden, liefst op het gebied van klimaatopwarming, de multiculturele samenleving en andere D66- en linkse stokpaardjes want daar zwelgen brave middelmatige Nederlandse burgers graag in.

Daarom ook hebben ze bij de VPRO destijds de echte creativiteit (denk aan: Theo & Thea, Achterwerk in de Kast, Villa Achterwerk, alles met Wim T. Schippers, Jiskefet, Koot en Bie, en nog zo'n reeks aan recalcitrante en hilarische creatieve hochzeit) ingeruild voor een D66-campagnemedewerker (geen grap), daarom ook moest de AVRO met de TROS fuseren (de AVRO was veel te liberaal en er keken teveel mensen naar Opsporing Verzocht) en daarom ook maakt Powned, die ooit 'een bom onder Hilversum' zou gaan leggen (hahaha, ja...), nu exact dezelfde weke, laffe, lauwe, bloedeloze, ingekakte, veilige met positieve insteek en uitzicht op hoop intelligentiemoordbagger als alle andere omroepen.

Dus gaat het om kijkcijfers, want als het niet meer om creativiteit en passie gaat kán het alleen nog maar om kijkcijfers gaan. En in een land waar meer dan 500.000 mensen elke Youtube-aflevering van een obese cokesnuivende trol uit Bergen en die oplichtkabouter uit het Oosten die BN'ers afzeiken kijken en waar meer dan 4 miljoen mensen naar televisie waarin autistische boeren die te lang droog staan mogen uithuilen bij een of ander semi-reformatorisch Aaf Brandt Corstius-type met Brabantse tongval en waar de grootste krant van Nederland (De Telegraaf) vrijwel elke scheet die Hilversum laat kritiekloos als voorpaginanieuws doorplaatst omdat Kitty Onzekerweijer ook graag een keer bevestigd wil worden met een tv-baantje zoals Rob Goossens voor zichzelf heeft geritseld onder de camouflage van 'journalistiek', kun je niet verwachten dat er iets anders zal worden gemaakt naast BN'ers die dingen doen.

Heus niet.

Mensen, u ook, kijken graag naar BN'ers. Vooral in Nederland is dat een ding omdat de Nederlander van nature zowel bescheiden als bekrompen en kleingeestig is (alsmede laf, ongeïnteresseerd, bemoeizuchtig, egocentrisch, lomp, rancuneus en vaak geboren met te groot voorhoofd) en een ernstig minderwaardigheidscomplex heeft, waardoor mensen die veel op TV zijn al snel iets zijn om tegenop te kijken, terwijl ze ook nog eens van kinds af aan worden geïndoctrineerd met de boodschap dat het echt heel erg belangrijk is als je beroemd bent, maar dat je dan weer niet zelf beroemd mag worden want dat is misschien ook wel succesvol en dat is natuurlijk niet de bedoeling want kwetsend. Bovendien moet je normaal doen want dat is al gek genoeg, dus ja, in Nederland houden ze extra van BN'ers en zijn de kaboutertjeshandjes snel gevuld als een BN'er dingen doet die zo lekker gek zijn, dingen die je zelf ook wil doen maar oeioeioei wat zullen de buren en collegaatjes dan wel niet gaan zeggen, nee, ik doe lekker de gordijnen dicht en ga dan stiekem gniffelen en glunderen als ik BN'ers op TV dingen zie doen die ik zelf ook wel zou willen doen maar niet durf.

Daarom ook zit iedereen die in de media werkt op twitter want daar kun je zo lekker jezelf feliciteren, bijvoorbeeld als een verder dom nieuwsitem (iets van de NOS ofzo) de New York Times haalt, dan kun je lekker een week lang jezelf retweeten dat 'we' de internationale media hebben gehaald (joechei!) en misschien krijg je dan zelfs wel een smsje van Mark Rutte, godverdomme wat mooi, en dan weet je: dat wordt straks weer een Tegel of Journalist van het Jaar-WC eend-award, joechei, duw overdwars naar binnen al dat lekkers, wat ben ik toch een supergeweldige koning-pik, mits ik lekker onder het maaiveld blijf en vooral niet buiten mijn zeer beperkte horizonnetje kijk, want dan kom ik al snel uit mijn comfortzone En Dat Nooit Weer Hebben We Zo Met Elkaar Afgesproken In CAO Polderland Nederland.

Ja, nou, dus...eh....het is uw schuld!

U kijkt. U vraagt om BN'ers. U betaalt, elk jaar weer, braaf uw belastinggeld en als de NPO er dan totale schijt mee produceert zegt u niets. Nee. U bent al tevreden als er weer een TOP 2000 komt, want dat is zo leuk herkenbaar en voorspelbaar. Lekker veilig! Niemand gekwetst ook! Fijn traditioneel kerstvakantiegevoel! Saamhorigheid! Lekker gek doen op de redactie met een kerstrui (kankerverwekkend) aan en dan meezingen met bekende boomerkwijl! Hahahahihihihohoho!

G-E-Z-E-L-L-I-G-H-E-I-D!

'Je moet soms ook de boel de boel laten!'

'Af en toe lekker gek doen en jezelf laten gaan!'

Russische megatonnen op Holland, und schnell bitte.

U zegt niks, u doet niks, u betaalt netjes belasting, u stemt toch maar weer VVD en u vergaapt uzelf aan BN'ers. BN'ers, BN'ers, BN'ers. Overal BN'ers. Lekker veilig, lekker gezellig, lekker matig, lekker de ultieme middelmaat tot het er van achteren dun en gierend weer uitkomt. U blij, want u weet wat u krijgt en wat u kunt verwachten en het houdt zo leuk de boel bij elkaar en zo rafelt de samenleving tenminste niet verder uit elkaar (schuld van Geenstijl) en we moeten ook oog hebben voor anderen hoor! Daarom geeft u dit jaar weer aan Serious Request en alle GIRO 555-thema-uitzendingen die worden geproduceerd, gepresenteerd en gecasht door Jeroen Pauw, Jeroen Pauw BV en de Jeroen Pauw schimmige BV-constructies.

U vindt het allemaal best. Want wat moet je dan? Lezen? Praten? Ondernemen? Zelf iets bedenken? Iets proberen? Op je bek gaan, opkrabbelen en weer opnieuw beginnen? Jezelf aan de haren omhoog trekken uit de dichtgetikte Hollandsche calvinistenklei en echt iets maken van je leven? Mag niet hè? Binnen de kaders blijven! Doen wat de Volkskrant zegt! Netjes blijven! Beleefd doen! Opzitten, pootje, omrollen! Verzekering afsluiten! Netjes stemmen hoor, want daar hebben anderen hun leven voor gegeven! En op 4 mei om 20:00 uur op de Dam staan want dat hoort zo.

En klagen natuurlijk, zonder er zelf iets tegen te doen. Klagen, klagen, klagen, liefst over bloedblaaronderwerpen als het weer of voetbal. Klagen, klagen, klagen, klagen, klagen, maar iets doen? Ho maar! Risico's! Oei! OEI! Hypotheek! Schoolgaande kinderen! Voetbal op TV! Bang! Onzekerheid! Huuuu! Straks vinden mensen iets van me! Snel, reaguur anoniem! Wel de lusten, niet de lasten, de Hollandsche kleinkabouter ten voeten uit.

Snel! Op naar het TOP 2000 cafe, samen met popprofessor Leo 'Matthijs was op het praktiserend homoseksuele af altijd erg aardig voor me' Blokhuis (zo'n leuke fatsoenlijke gepoetste en gedouchte vent met zo'n eeuwige leuke seksloze veilige trui aan en zo'n sympathiek zachtaardig meesmuilend smoelwerk met no nonsense tondeuzekapsel die niet kan wachten tot Gidi Heesakkers een keer de Volkskrant bij hem komt bezorgen) Bohemian Rapsody meelallen, dat serieus een hoogtepunt in je jaar vinden, en dan op 1 januari klagen dat 1 januari op zondag valt en er dus geen extra vrije dag voor je in zit. Sad!

Ziet u wel? U verdient het gewoon. BN'ers, BN'ers die dingen doen, hell die hele NPO is u op dat brave zaaddodende burgermanslijf geschreven. Geef maar toe: diep van binnen wilt u niets anders dan naar BN'ers die dingen doen kijken. BN'ers die dingen doen zijn de vleesgeworden veilige verzorgingsstaat van de wieg tot het graf, het ultieme Nederlanderschap, de geestelijk doodgeboren middelbaar opgeleide VVD-stemmer, de Telegraaf en AD (lol) lezende kostwinner in het nucleaire kerngezin, inclusief rolpatronen.

BN'ers die dingen doen, kortom, bewijzen: in elke Nederlander schuilt een fucking CDA'er. Daarom ook mag Frits Spits nog steeds radio maken.

En precies daarom moesten ze elke BN'er die dingen doet, iedereen bij de NPO die dingen bedenkt voor BN'ers om dingen te doen en eigenlijk elke kijker naakt in een mand stoppen en boven Forumland uit een vliegtuig duwen.



OZO!

(En in Godsnaam, zeg je Powned-lidmaatschap op. Niemand is toch lid geworden van Powned om naar Diederik Gommers te kijken, is het wel?)