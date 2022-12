Hee kijk wat komt daar nou aan in een mottige walm van gepelde mandarijn en gemorste patatje joppie? Nou Pietje, dat is de vertraagde trein van Utrecht naar Den Bosch. De drukte-indicator van de NS geeft aan: 2 poppetjes, het is gemiddeld druk en er zijn nog zitplaatsen beschikbaar. Dit krijg je er nou van als er voor veel meer geld veel minder treinen rijden. Zo verschuift iedereen van de 2de klasse naar de 1ste klasse en dan is de stap heel klein naar de luxe premiumklasse: DE AUTO. Enfin, en dan nu het nieuws: "De laatste maanden is het vaak enorm druk in de treinen en moeten mensen regelmatig staan." Wat een opzienbarend nieuws! GEK HE, als je alles kapotschrapt en -bezuinigt. NS meldt nu dat het toch maar gewoon langere treinen in gaat zetten en dat 'de kans op een zitplaats gemiddeld met 3 procent groeit'. Oftewel: de kans op een zitplaats in de trein is straks 3 procent.