Jaren geleden moest ik een tijd voor mijn werkgever naar een klus in Utrecht vanwege de reistijd van meer dan een uur mocht ik dit in 1e klas doen.

Nadat ik de eerste paar keer de hele reis in het gangpad van de 1e klas had mogen staan omdat er geen zitplek was heb ik mijn werkgever maar een plezier gedaan en ben voor een lager bedrag in het gangpad van de 2e klas gaan staan.

1e klas is, vooral in de spits op de drukkere trajecten (waar je er juist gebruik van wil maken), een leuke oplichtingstruc van de NS.

Voor een hoger bedrag verkopen ze je de kans op een betere service. Het is een loterij waarbij je gokt dat anderen geen extra geld over hadden voor een zitplaats.

Als de NS de OV chipkaart en de toegangspoortjes echt bedoeld had om de service te verbeteren dan hadden ze al lang en breed gezien hoeveel 1e klas reizigers er iedere keer op bepaalde trajecten inchecken en daar de capaciteit op aangepast. Zodat als je meer geld neertelt voor een 1e klas kaart de kans dat je daarmee ook echt meer service krijgt hoger zou zijn.

Maar de NS verkort treinen, laat treinen uitvallen en zorgt zo voor een tekort aan plaatsen die ze op gaan lossen om het nog duurder te maken zodat die reizigers zich dan maar in de overvolle 2e klas moeten persen.