Als je iets niet met Jan Slagter moet doen is hem in een Sinterklaaspak hijsen. Hij heeft een ouwe kop en misschien nog wel een beetje een stem die van de Sint zou kunnen zijn, maar verder is alles in hem tegengesteld aan wat Sinterklaas vertegenwoordigt.

En dan wordt het aangeboden toneelstukje plat en gaan je tenen krommen. Zelfs de Sinterklaas van Jiskefet heeft nog zijn waardigheid, maar de Sint zoals verbeeld door Jan Slagter is niets méér dan Jan Slagter in een sinterklaaspak. Dat is nog stuitender dan Jan Slagter zónder sinterklaaspak. Geen vermomming is in staat om de Jan Slagter in Jan Slagter te doen verdwijnen. Laat Jan Slagter meedoen aan The Masked Singer, en nog vóór hij zijn mond open doet roept iedereen in koor: Jan Slagter! En heeft hij ook dat format vermoord.