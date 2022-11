:

Wat wil je dan. Nog meer commerciële bagger op TV, totale pulp afgewisseld met permanente reclameblokken? De NPO doet tenminste nog een poging iets van diepgang te brengen, waar uiteraard geen Bosma-fan interesse voor heeft dus dat gedeelte begrijp ik, maar voor jullie zijn er toch al 2000 pulpzenders? Je kan de hele dag "How i fucked my first date" kijken of "My transgender wedding dress". Of zweefteef-TV of een of andere suffe fantasy film met volwassen kerels die in de toekomst met een zwaard om rondlopen?

Ik bedoel, voor jullie er er al voldoende aanbod, je kan je misschien indenken dat er voor een deel van de kijkers waar je zelf niet toe behoort de wens bestaat tot iets meer of iets beters? Maar blijkbaar moet alles tot op het maaiveld worden afgevlakt anders valt "het volk" nog over dingen als klimaatverandering of onwenselijke informatie die hen weerhoudt om nog meer datingshows te kunnen kijken.