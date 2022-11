Okee jongens, iedereen heeft het de hele tijd over die Andries Noppert. DE TOREN VAN JOURE. Poeh poeh wat een cultverhaal. Daarom willen wij het bij aanvang van Nederland - Ecuador een keer hebben over die andere relatief onbekende held: Virgil van Dijk. Hij speelt niet in de marge bij sc Heerenveen, maar gewoon in de absolute wereldtop bij Liverpool. Virgil van Dijk, onze muur met een lange bal uit de hemel. Hij rookt niet en heeft derhalve ook nog nooit een sigaret opgestoken in een hotelkamer waardoor het brandalarm begon te loeien. Virgil drinkt niet en hij heeft nooit meegezongen met de ultra's van Foggia. Misschien is hij ook wel helemaal geen gewone jongen, want hij is een voetbalmiljonair! We weten helemaal niet wat zijn familie doet of hoe zijn jeugd was. Zijn telefoon slaat niet op hol. En we horen ook niet meer dat hij bij Groningen speelde, hoe zijn eigen bier smaakt of hoe zijn lied klinkt. Dat heeft Virgil allemaal niet nodig! Virgil van Dijk is lekker gewoon gebleven. Virgil is Virgil, onze Virgil, onze rots in de branding, onze Capitano. Nederland tegen Ecuador, met Virgil als slot op de deur, LIVE LIVE LIVE!

UPDATE - Veel beeld van Virgil. Terecht. NU EERST HET WILHELMUS. Janken

UPDATE 2' - Edje Davids rockt zijn Jules de Corte-look weer heel hard. Beste nummer: Ik Zou Weleens Willen Weten

UPDATE 5' - GAKPOOOOOOOOOOOOOOO 1-0 WAT EEN GOAL

UPDATE 18' - Deze lui van Ecuador kunnen er ook echt geen zak van. Virgil vooralsnog soeverein. Timber beter dan Matta

UPDATE 20' - Uit ieder been van Denzel Dumfries kun je een kuub hout halen. En (gedroogd) hout gaat tegenwoordig voor dik € 300 euro per kuub

UPDATE 26' - Beetje druk van Ecuador. Alles gaat over de Nederlandse rechterkant - bij Dumfries zeg maar

UPDATE 32' - DE TOREN VAN JOURE - redding op knal van Valencia

UPDATE 43' - Bergwijn is weer legendarisch slecht

UPDATE 45+3' - 1-1

UPDATE 45+4' - Hij keurt hem af! 1-0 nog. RUST

UPDATE 50' - Nu wel 1-1. Zat eraan te komen. Toch Valencia

UPDATE 58' - Ecuador LAT. Joehoe Louis ingrijpen

UPDATE 63' - Het is echt slappe hap hoor. Schop die gozers het hek over man

UPDATE 82' - We kunnen niet anders zeggen dan dat Ecuador gewoon een klasse beter is

UPDATE 84' - Die Daley Blind is ook zo sloom als een stuk stront he. Staat die knaap daar alleen omdat zijn pa zo leuk kan kuchen of hoe zit dat

UPDATE 86' - Daley Blind met de voorzet... schijtvoorzet.

UPDATE 90+2' - Heeft Manvis al 1 stap gezet? Of staat die knakker gewoon de hele avond stil?

UPDATE EINDE 1-1 - Ons rampzalige middenveld heeft echt álle duels verloren. Alle duels verloren. Allemaal. Geen pit. Allemaal sloom sloom sloom. Backs doen maar wat. Overal op het veld kippen zonder kop. Bergwijn heeft een vormdip uit de hel. Paar keer overspelen is al erg ingewikkeld voor onze jongens. Dat noemen de analytici straks: "Slordig." Geen kans gecreëerd. Frenkie alleen maar lopen met de bal. Memphis heeft echt geen stap gezet. Deze eikel is niet flegmatiek, maar gewoon een slome Walking Football-opa met een dikke reet. Als je een blessure hebt, Manvis, dan moet je lekker op het bankie gaan chillen, of rapliedjes opnemen met die maffe crimineel van een Promes. Dan: die slome kreupele zak patat Blind (44), totaal passé. Was hij gisterenavond soms stappen in Valencia? Gooi Malacia er maar een keer in. Invalbeurt Berghuis leek wel op een humanitaire ramp. Yo Berghuis, als je er geen zin in hebt, ga je toch lekker naar huis? Wat een dra-ma-tische vertoning. Dra-ma.

Timber, Klaassen, Koopmeiners basis

Dit leer je bij de F'jes: koppen met ogen open

Virgil geeft aanwijzingen

Kopduel winnen én tegenstander schouderklopje geven

Na afloop altijd dankbaar