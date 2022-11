Lieve mensen we moeten het hebben over ontlasting, het onverteerde restant van ingenomen voedsel dat met grof geweld via de endeldarm en de anus uit het mensenlichaam wordt gescheten. In Zutphen heeft men nu al tijden last van een mens (homo sapiens) die dat onverteerde restant ingenomen voedsel via de endeldarm en de anus (schijt dus) niet op de porseleinen troon naar buiten knalt, maar gewoon op straat. En nu gaat iedereen helemaal Sherlock op elkaar want IEMAND schijt in de bosjes. Misschien is het wel Piet van nummer 33 of wellicht is het Melanie van nummer 181. Sommige mensen hebben al wel mensenstront zien liggen, andere mensen nog niet. "Een buurtbewoner van de Prins Clausstraat, die niet met naam genoemd wil worden, zag laatst bij het paadje richting de Emmalaan wel iets liggen. 'Het lag bij de stapstenen, bij een doorsteekje naar onze buurt richting de Anne Flokstraschool'." WIE IS DE ZUTPHENSE WILDPOEPER? Dit zaakje stinkt!