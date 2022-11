ORANJE BOVEN

Eerst even voor de azijnpissers/islamofoben die erop wijzen dat er tijdens de openingswedstrijd van het EK tegen Oekraïne 5,4 miljoen kijkers waren: dat was om negen uur 's avonds, toen iedereen klaar was met werken. Het marktaandeel van deze uitzending was maar liefst 76,3 procent, tegen 65,2 procent vorig jaar. Bovendien keken er in totaal zelfs 6,3 miljoen mensen vijf minuten of langer. Dat zijn: heel veel mensen.

Want wij zijn Nederland. Wij zijn de Tower from De Jower. Wij zijn een stroperig begin. Wij zijn ons afvragen wat De Ligt in de basis doet. Wij zijn ons afvragen of Louis 'het' nog wel heeft. Wij zijn zien dat er bij Senegal toch wel een paar aardige spelers zitten. Wij zijn schelden op een balletje breed. Wij zijn schelden op nog een balletje breed. Wij zijn roepen dat Frenkie hem niet moet komen brengen. Wij zijn blij dat Memphis invalt. Wij zijn denken dat het toch niet gaat gebeuren dat we in deze poule in de problemen gaan komen godbetert. Wij zijn 'm knijpen bij die knal van Dieng, die trouwens buitenspel stond. Maar toch. Wij zijn wachten op het moment van Frenkie en Cody. Wij zijn JUICHEN voor Frenkie en Cody. Wij zijn juichen voor Davy Klaassen. Wij zijn in het toernooi groeien. Wij zijn Nederland. Wij zijn: de tietenman.