Jaaaaren geleden vroegen mensen in de tweede kamer naar de afspraken/deals die minecoza had gemaakt met gazprom. (Esther Ouwehand over Bergermeer). Ze hadden zelf belastingtrucjes gedaan voor gazprom die voor kussengas had gezorgd.

Dus dan begin je eigenlijk al te morrelen aan de vrije markt die ze tegelijk aan het bejubelen waren. We vinden het ook raar als bedrijven belasting ontduiken via Luxemburg. Maar dan opeens niet.

Maar o.a. Esther werd met een kluitje in het riet gestuurd, de informatie was er zogenaamd niet, en het zou ook de vrije markt schaden.

Ook een advocatenbureau met de WOB in de hand liep tegen onwil aan.

Maar die vragen gingen er juist over of gazprom nog wel een gezonde marktpartner was, en of er niet inmiddels wat vraagtekens bij gezet konden worden.

Net zoals Omtizgt met een kluitje in het riet werd gestuurd over de toeslagen.

Is het niet zo dat gekozen volksvertegenwoordigers last hebben van te machtige, lobby-gevoelige overheidsonderdelen?

Misschien met belangen in onzichtbare lagen?

En is dat nog wel democratisch dan?