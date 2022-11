GENOEG van gele kaarten-kenners, bandjesophef, andersoortige statements, kijkschaamte, caféschaamte, boycotten, klappen voor die en die, gele helm op voor zus en zo, ingezonden brieven, Infantino-uitlachen, tietenmannen, bierverboden, islamitisch getrut, supporters die wel of niet betaald zijn, verblijven die niet af zijn, supporters die chillen met de leeuwen, stadions die na een helftje al leeg zijn, nepfans, pretparkfans, opheffans, Only Fans. GENOEG!!

We gaan lekker voetballen! Nederland tegen Senegal. Andries Noppert op doel. Matthijs de Ligt achterin. Vincent Janssen in de spits. En dan winnen we gewoon met 2-0. De sterspeler van Senegal (Sadio Mané) doet niet mee en de rest kan er eigenlijk niet zo veel van. Wel aardig: de keeper (Mendy, Chelsea), de aanvoerder (Koulibaly, Chelsea), de rechtsbuiten (Sarr, Watford) en de spits (Dia, Salernitana). Wij zijn natuurlijk gewoon voor Nederland. LIVE, NPO1, updates hieronder. HUP HOLLAND HUP LAAT DE LEEUW NIET IN Z'N HELMPIE STAAN!

UPDATE - Onze Jongens zingen lekker mee met het volkslied

UPDATE - Virgil draagt een gele aanvoerdersband. LAF!

UPDATE 1" - WE ZIJN BEGONNEN

UPDATE 4" - OEI! Dikke kans voor Gakpo / Bergwijn

UPDATE 10" - Tien minuten gespeeld en 'tietenman' is nog niet in beeld geweest

UPDATE 13" - Het is nog niet wat. Senegal is beter

UPDATE 18" - FRENKIE DE JONG MOET SCOREN. Doet dat niet

UPDATE 19" - Hoort iemand anders ook die trommels?

UPDATE 20" - DE BAL IS LEK

UPDATE 28" - De kwalificatie voor dit geklooi jatten we even uit de comments: "Futloos gepruts". Onze vriend Frenkie de Jong speelt ook nog niet z'n beste wedstrijd he

UPDATE 37" - TIETENMAN AANWEZIG! (Foto hieronder)

UPDATE RUST - Gevaarlijkste speler van Senegal is De Ligt. Wel wat kansjes voor Oranje. Trommels zijn irritant. Spelers Nederland 'onwennig' of slecht. Even wat homo's arresteren, tot zo!

UPDATE 58" - Ook tweede helft niet om aan te gluren

UPDATE 60" - Onze eigen Jezus van Nazareth staat klaar om in te vallen - MANVIS DEPAY

UPDATE 62" - Vincent Janssen 🔄 Manvis

UPDATE 65" - Frenkie de Jong staat weer te kutten (Pierre van Hooijdonk vond Frenkie prima voetballen - GeenStijl niet) en Noppert met de save! TSAAR ANDRIES

UPDATE 68" - Haha, Frenkie de Jong slaat een tegenstander in de penis. Kerel moet meteen wisselen. Sneu

UPDATE 72" - DE TOREN VAN JOURE MOET WEER REDDEN

TIETENMAN GESIGNALEERD

Noppert in de basis o o o o

JUICHEN