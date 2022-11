Linkse premier Rutte???? Vraag hem zelf eens of hij links of rechts is! Vraag de VVD of ze links of rechts zijn.

Dat hier op GS Rutte voortdurend wordt afgeschilderd als links betekent gewoon dat iedereen hier extreem rechts is. Links is nu al eeuwen niet meer aan de macht geweest. GL en de PvdA mochten van de VVD en het CDA niet meedoen in de coalitie! Anders was het te links! Dus we hebben een centrum rechtse regering met de fascisten van extreem rechts, de erfgenamen van partijen die rechtstreeks verbonden waren met de Nazi's en Mussolini, zoals Meloni, die hier als de held wordt binnengehaald, rammelend aan de poorten.

Rechts tuig, dat zich niet eens schaamt dat ze Trump steunden die al het geld aan de rijken wilde geven. Net als Liz Truss. En de armen mogen dan afwachten of er misschien een kruimeltje van de tafel valt: de zogenaamde trickle down economics.

En met het klimaat is niets aan de hand en anders is het te duur om er iets aam te doen. En Greta Thunberg is iemand om te haten. Gelukkig hebben we nu een sexy model om haar te vervangen.

Rechts: zo verachtelijk dat het een wonder is dat ze zich niet doodschamen. Waar is het fatsoenlijke rechts van vroeger?