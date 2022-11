De president van het land waar dissidenten gedemoniseerd, opgesloten en hun bankrekening bevroren werden en de president van China troffen elkaar gisteravond in de algemene ruimte van de G20-top te Bali. Een camera van de Canadese perspool legde een onbewaakt moment vast waarin Xi zijn onvrede uit tegen Trudeau over het lekken van hun gesprekken naar de pers. "Dat is niet gepast en het is niet hoe het gesprek verlopen is", stelt hij. Waarschijnlijk gaat het om het deel van het gesprek waarin Trudeau zich beklaagde over China's vermeende "vast campaign of foreign interference" in Canada.

Kortom, unieke beelden. Eens kijken hoe 's lands dwarsdenkers het koppen. De Dagelijkse Standaard: "Canadese beta-premier Justin Trudeau wordt gesloopt door Xi Jinping." De Dagelijkse Joost: "Trudeau die gewoon interne gesprekken op straat gooit. Xi terecht woedend." Poso: "Chairman Xi dresses down Justin Trudeau like a junior employee for leaking their private conversation to the media. Trudeau can barely walk after."

Wat is het toch met die bewieroking van iedereen die maar tegen de 'juiste' mensen is.

It's called diplomacy sweetie look it up