Omdat met de trein gaan in de bv Nederland geen optie is, het is immers altijd maar gissen óf en hoe laat je op de bestemming arriveert, staat half Nederland hedenochtend in de Grote File uit de Hel van november 2022. Aangezien de meeste coureurs hun rijbewijs cadeau krijgen bij een pot aardbeienjam is het aanschuiven op de A27, de A2, de A28, de A20, de A15, de A50, de A4, de A12, de A58, de A59, de A16, de A73, de A7, de A326, de A67... eigenlijk gewoon overal. Komt een beetje door de regen, maar ook omdat we in Nederland niet kunnen ritsen. Daar hebben we afgelopen zomer al over gepraat, makkers. Dus jullie hoeven dat ook niet meer te vragen, oké? Zijn we daar duidelijk over? Daar hebben we onze redenen voor gegeven en daar blijven we bij.

UPDATE 8.12 uur - RECORD! Drukste ochtendspits van 2022!

Veel plezier!