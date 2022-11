Het gaat gelukkig nog drukker worden in het gezellige Nederland. Aangezien we onder druk worden gezet binnen de EU om per direct ook Bulgarije en Roemenië toe te laten tot de Schengen zone. En reken maar dat Rutte bij het kruisje gaat tekenen.

Ook waren de fracties van VVD en PvdA in het EU parlement niet gelukkig met een eventuele aanscherping van de asielwetgeving richting Deens model. Dat zou het asielzoekers maar moeilijk maken.

Ondertussen bieden onze dode bomen de ene na de andere pensioenbobo een platform om maar vooral te benadrukken dat we zo snel mogelijk over moeten naar het nieuwe pensioenstelsel. Die heren zijn namelijk zo heerlijk onafhankelijk.

Maar laten we ze gerust stellen, een pensioenfonds zoals we in Nederland hebben, het oude en ook het nieuwe is in de naar Latijnse standaarden ingerichte Eurozone (Frankrijk, Spanje, Portugal, Griekenland, Italië), onhoudbaar. Bolkestein 1998.

Maar laten we het weer over van Meijeren hebben, of over Bergkamp.