"De Nederlandse economie krimpt''

Maar dat geldt bepaald niet voor de Nederlandse bevolking. It's official, mensen, vandaag op 15 november 2022, tikken we de 17,8 miljoen inwoners aan:

"Hoeveel mensen wonen nu in Nederland?

1 7 8 0 0 0 3 7

Realtime prognosedinsdag 15 november 2022

13:41:22 GMT +01:00Bron: CBS''

En op de voorpagina van de Volkskrant heel groot dat de wereld vandaag de 8 miljardste mens verwelkomt:

"Volgens een schatting van de Verenigde Naties wordt vandaag de acht miljardste wereldburger geboren. De vraag hoeveel mensen de aarde aankan, lijkt met klimaatverandering relevanter dan ooit.''

Grootste stijger - maar oud nieuws - is: Afrika, met een groeipercentage vanaf 2010 van maar liefst 32,2%. Europa is hekkensluiter met maar 1,4%.

Verder een paginagroot artikel in dit verband over Polen dat met de grootste bevolkingskrimp van de EU te maken heeft:

"In het huidige tempo neemt de bevolking af van 38- naar 35 miljoen in 2050 en tegen het einde van deze eeuw tot 25 miljoen.''

Voor het laagste geboortecijfer van de EU in Polen (1,4 kind per vrouw) worden verschillende oorzaken genoemd, en verschillende 'remedies' geopperd. Toch is het opvallend dat ik nergens ook maar de voorzichtige suggestie lees dat eea 'opgelost' zou kunnen worden met immigratie uit de derde wereld, wat je altijd door de Gutmenschen hier bepleit hoort/ziet worden.

Ik snap ook niet dat die Polen zich zo bezorgd maken over wat krimp. Voor Nederland zou het een zegen zijn als we 2 á 3 miljoen mensen teruggingen in aantal. Maar hier doen we helemaal niks, laten we Nederland 'gewoon' verder vollopen met arbeidsmigranten en asielzoekers - volgend jaar meer asielzoekers dan ooit- en tikken we over een jaar de 18 miljoen inwoners aan.

Maar: nobody cares.