Lees ook de sterke column van Martin Sommer over het totaal falende Nederlandse asielbeleid in de Volkskrant vandaag. Een paar kleine kwoots:

"Ineens weten we dat Nederland, volgens asieladvocaten vrijwel even onmenselijk als Denemarken, 85 procent van de asielzoekers toelaat. Hoe moet dat straks met de boosheid aan de talkshowtafels? Terwijl de Fransen op 26 procent zitten en de Belgen op 43 procent. En de Duitsers met hun afhangende schouders vanwege de schuldgevoelens: 62 procent. Waarom is dat hier bijna een kwart hoger?''

En waarom is dat?

''Afgelopen zomer is Rhodia Maas benoemd als nieuwe directeur van de IND, de dienst die asielaanvragen moet beoordelen. Zij zei een interview met dagblad Trouw dat meer asielzoekers 'het voordeel van de twijfel' moeten krijgen. De IND moet sneller ja zeggen tegen een asielverzoek, omdat de dienst overbelast is.''

Je ziet het: de dagelijkse praktijk is gewoon alles en iedereen hier binnen te laten. En Rutte, die een beetje in slaap gesukkeld was mbt de enorme instroom, heeft aan zijn fractie toegezegd eens te gaan kijken of die giga instroom niet ingeperkt kan worden. Nou, je kunt nu al van kilometers aan zien komen dat straks gezegd gaat worden: ''Nee, dat is heel moeilijk, zo niet onmogelijk. We zijn nu eenmaal gebonden aan internationale verdragen en Europese wetgeving. Wij zijn verplicht, ook moreel, om vluchtelingen hier 'bescherming' te bieden.''

Dat wordt het uiteindelijk, en dat is het al decennia. Terwijl er tig maatregelen zijn te nemen, als de wil en de 'sense of urgency' er maar zijn. Zeg dat Vluchtelingenverdrag op, als signaal aan de hele wereld dat wij als overbevolkt, klein kutlandje die tsunami's niet aankunnen; maak verblijf hier echt tijdelijk/voorlopig door geen permanente verblijfsvergunningen meer af te geven. Doe iets concreets tegen de mensensmokkel: confisqueer al die touringcars en kleinere busjes die vanuit het verre oosten al die klaplopers op de deurmat in Ter Apel droppen en arresteer de chauffeurs en vervolg ze wegens mensensmokkel.

Ik had gedacht dat we begin deze week de 17,8 miljoen inwoners zouden aantikken, maar het wordt denk ik as maandag:

Hoeveel mensen wonen nu in Nederland?

1 7 7 9 9 4 5 3

Realtime prognosezaterdag 12 november 2022

21:10:48 GMT +01:00Bron: CBS

Je moet het eindelijk stoppen. Waarom hebben zoveel Haagse politici wat dit betreft een soort 'death wish'?