"Ze hebben een vals visum gekocht in Roemenië en staan hier in de Miele-rij. Honderd vluchtelingen per dag komen er aan op Amsterdam CS"

Waar staat dat? Of is dat een aanname? Het kan wel, Oekraïne is nogal corrupt. Maar dat maakt helemaal niet uit. Bijna alles komt uit Nigeria, India en Marokko. Geen "onveilige" landen. Geen recht op "Oekraïne-status". Zelfs met Marokko is het sinds kort geen probleem meer om Marokkanen terug naar Marokko te sturen dus 'baai baai, zwaai zaai, en tot nooit meer ziens. De teller van uitgezette ongewenste vreemdelingen staat pas op 7.000 personen tot oktober. Werk zat dus voor de DT&V als ze met honderden per dag aankomen.

Oh nog even over die "Roemenië-visums" ook voor de wachtrij in Ter Apel moesten ze toen al aantonen dat ze überhaupt in Oekraïne aan het studeren of werken waren. Dus het is een totale futiele onderneming om met een vals visum proberen asielopvang hier te krijgen. Het maakt niet uit. Je eindigt toch bij DT&V.