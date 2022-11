Voorpagina Volkskrant vandaag. U hebt amper 2639 euro over voor de energierekening en/of warme hap. Maar de fatsoenlijke Volkskrant-lezer (ooit een arbeider, nu een hoge D66-ambtenaar) heeft dat geld gewoon liggen voor de verkansie. Negentien dagen Peru! Uiteraard met CO2-compensatie, want salderen kun je leren (maar o wee als boeren het doen). Slaan we de pagina om, dan zien we op de achterkant van deze advertentie de klimaatcolumn van Frank Heinen. We maken hier wel een geinige grapjes over de Volkskrant die klimaatcolumns tikt op de achterkant van advertenties van vliegvakanties. Maar nu kunnen we het ook eens laten zien.

Frank Heinen, je vliegt op de automatische piloot het ravijn in en je bent een totale lul als je nog een dag langer bij de Volkskrant blijft plakken. Herzie je leven!

PS: Voor de laatste PvdA-stemmende arbeider met een Volkskrant-abo en een modaal inkomen zijn er natuurlijk ook wat betaalbaardere verkansies, op pagina 20. Voor minder alsdan vijf meier naar Gambia! We vliegen. Vol gas, kapitein!