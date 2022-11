Ondertussen in Frankrijk:

“ Macron’s Stiff Opposition in Pension Battle: Angry Ballerinas

In a tutu at 62? France wants to add 20 years to the age dancers can claim their retirement pay

Een balletdanser krijgt in Frankrijk een pensioen vanaf 42-jarige leeftijd.

En werk je bij de metro in Parijs: 52 jaar

- The pension regime specific to RATP workers allows train drivers and other staff that work underground to retire at 52, a decade earlier than the normal legal retirement age for a full public pension.

Junior budget minister Olivier Dussopt said that RATP workers’ pension contributions covered only 40% of payouts, leaving the state on the hook for the rest. (Reuters)