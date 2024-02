En dan nu even iets over onszelf. Wij zijn namelijk op zoek naar iemand die zin heeft om dit weblog vol te schrijven. En dat kun JIJ worden.

Wij zoeken een online nieuwsjunk die

- bij breaking news de laptop aanslingert

- een goede zin kan schrijven en/of een slechte zin kan backspacen

- het geen probleem vindt om ook ’s avonds en in het weekend te werken en af en toe langs te komen op ons kantoor in 020-Noord

- bij voorkeur van een of meer dingen (tech, BN’ers, hutten bouwen, paperclips, Songfestival, hiphop, ironische dichtkunst, of iets anders) verstand heeft

Wij bieden

- geld

- een uitdagende functie in een enthousiast team waarin veel ruimte is om te leren, fouten te maken en eigen verantwoordelijkheid te nemen (nee maar echt)

- een laptop

- een kantoor met bier en chips en koffie en collega’s enzo

- in eerste instantie een tijdelijk contract voor 40 uur per week

Zin om bij GeenStijl te werken? Stuur dan vóór 18 maart een mailtje naar diane apenstaart geenstijl punt en el (ook als je nog vragen hebt over deze vacature), bij voorkeur met links naar je eigen werk. Heb je geen links naar je eigen werk of vind je je eigen werk nog niet stijlloos genoeg, dan zijn wij geïnteresseerder in een proeftopic voor GeenStijl dan in je motivatie en/of je cv (maar die mag je ook meesturen als je dat wilt).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature zouden wij een beetje raar vinden, maar u acquireert maar raak.