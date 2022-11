Mark Rutte vloog dit weekend met dat leuke meisje uit Finland (niet Greta, die is Zweeds en tevens niet leuk) naar Egypte voor de COP27-klimaatconferentie, maar morgen gaat hij zijn fractie dwingen om in te stemmen met de dwangwet voor meer meer meer migranten in/voor/naar ons overvolle landje. Mark wil dus z'n Torentje beschermen tegen met verse bataljons buitenlanders, want als gemeentes niet gedwongen gaan worden om die migratiemeloenen te slikken, stapt Gert-Jan Farisegers uit het kabinet (zegt Teletekst dus is het waar). Alle peilings suggereren dat het dan einde oefening is voor de gave baan van Mark, want daar is (wel) een duidelijke klimaatverandering zichtbaar: de coalitie verzuipt en de vvd staat ver onder water.

Alle schijtlolligheid en verheugende vooruitzichten op een einde der Ruttetijden terzijde, een dwangwet gaat de asielcrisis alleen maar verergeren. Dat cruiseschip in Velsen met z'n 300 liter generator-diesel per uur om Afrikanen warm te houden, of Ed Nijpels die burgemeesters wilde dwingen om miljoenenvilla's op te kopen om migranten te huisvesten (video) en de vvd die letterlijk van heel Nederland een noodopvanglocatie wil maken: hoe opportunistisch het moment van Wopke ook is om de schrale CDA-kont tegen de COA-krib te gooien inzake de inperking van de instroom, het feit dat hij gortdroog kan opsommen dat de samenleving mort, de huizenbouw stokt en het oppervlakte van Nederland is verstopt, betekent vooral dat ze in Den Haag heus wel weten dat méér migratie een probleem is.

Een probleem waar Mark Rutte desondanks dolgraag aanzuigende actie op onderneemt. Waarom? Omdat Papa Bruls anders vandaag Het Veiligheidsregio Kolonelsregime afkondigt natuurlijk!

Live Zoombeelden van Rutte die vvd-fractie toespreekt

Wopke wil wel maar heeft helemaal niks te zeggen

Au, Soof