Dit mag toch geen grote verrassing zijn. Baudet looft Poetin op alle mogelijke manieren. Zonder schaamte. Voor Baudet is de oorlog in Oekraïne symbool voor het verzet tegen het grote boze westen met hun liberale opvattingen over homoseksualiteit en rassengelijkheid, vrouwenrechten enzovoort. Allemaal nare liberale dingen waar de conservatief traditionele man en vrouw een hekel aan heeft. Een in Rusland zeer bekende en gerenommeerde filosoof genaamd Doegin prijst de moslims als de voorhoede van het conservatieve denken, krijgers voor het conservatieve. De krijgsheer Ramzan Kadyrov gaf daar gewillig gehoor aan en Poetin weet dat hij met die moslims een vriend heeft, niet een vijand. Baudet weet dit ook.

Paleoconservatief Nederland is geen vijand van orthodoxe islam. Het is een gewillige bondgenoot. Waar de naïve mensen op liberaal links in de luren worden gelegd door islamitische infiltranten vinden hun collega's op rechtser dan rechts een bondgenoot in de moslims. Het is geen toeval dat conservatief Nederland met het zwaard de in hun ogen verraders op progressief Nederlands willen bestrijden. Het is geen toeval dat conservatieve christenen zich bekeren tot islam. De moslims zijn de perfecte bondgenoten. Ze geloven praktisch hetzelfde en zijn meer dan bereid om geweld te gebruiken. Baudet weet dit. Het is zijn strijd tegen de domme naïve Nederlanders. Je kan gemakkelijk een Godwin maken en zeggen dat hij niet de eerste rechts-conservatieve leider in Europa was die de extreemrechtse orthodoxe opvattingen van de moslims wel kon waarderen.

Een harde waarheid voor sommigen denk ik, maar een keiharde weet voor andere mensen. Deze mensen zijn allemaal in staat om veel meer schade te berokkenen aan ons land, onze cultuur en onze samenleving dan men beseft.