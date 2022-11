Dames en heren, jongens en meisjes, we gaan iets nieuws doen. Want wij van de GeenStijl vragen u eens in de zoveel tijd om donaties en tevens ook daarnaast Premium Lidmaatschappen en u geeft dan altijd gul (waarvoor dank), maar wat doen wij eigenlijk met dat geld? Topics tikken natuurlijk, het ene topic na het andere, het houdt nooit op, het gaat maar door, maar er is MEER. En dat 'meer' gaan we u laten zien met een zogeheten exclusief inclusief (staat gewoon op internet) kijkje achter de schermen. Het eerste scherm dat de wegtrekken is het scherm van de Wob, Wet openbaarheid van bestuur, tegenwoordig bekend onder de naam Wet open overheid. Wij roeren waar het stinkt, dus we woo'en (klinkt echt niet, red.) wat af en in deze video ziet u onze advocaat en onze hoofdman B. Nijman alias Van Rossem uitleggen HOE EN WAAROM. Kijken dus. En steun ons, alstublieft. Dankuwel.