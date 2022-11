Ik wil bij deze een officiële klacht indienen wegens desinformatie en het verspreiden van nepnieuws:

"De integratie van Oekraïners op de arbeidsmarkt gaat veel sneller dan bij andere asielzoekers. Dat komt volgens experts vooral doordat zij een aparte status hebben. In tegenstelling tot mensen uit Afghanistan bijvoorbeeld hebben Oekraïners geen vergunning nodig en mogen ze direct aan het werk".

De reden waarom Oekraïners sneller werk hebben is omdat de afstand tot de Nederlandse samenleving geringer is. Weliswaar zijn Oekraïners dikwijls functioneel analfabeet, in tegensteling tot Afghanen, Syriërs, etc. die wat dat betreft een veel grotere handicap hebben door absoluut analfabetisme, maar ook zijn Oekraïners cultureel makkelijker in te passen. Hetgeen niet wil zeggen dat het allemaal hosanna is. De Oekraïners hier zijn vooral stadsmensen en dat merken bijvoorbeeld werkgevers in de fruitteelt als het gaat om werkhouding en voorkeuren.

Status heeft er dus niks mee te maken. Je zou zelfs kunnen stellen dat Afghanen voor zichzelf een voorsprong kunnen creëren door de tijd die zij krijgen aan vaardigheden te werken zoals taalvaardigheid, en op alle mogelijke manieren door de overheid van een natje en een droogje worden voorzien.

Overigens talmt Nederland met een definitieve regeling voor Oekraïners. Want anders maken die mensen aanspraak op dezelfde voorrechten als asielzoekers. Alles waar Oekraïners nu aanspraak op maken is slechts een gunst en van tijdelijke aard.