"Er is in die tijd veel bereikt.''

Wat dan precies, als ik vragen mag? Persoonlijk vind ik dat het sinds de moord op Van Gogh alleen maar verder bergafwaarts is gegaan. Veel meer moslims hier die zich via de asielwetgeving hier binnen hebben weten te 'ellebogen'. Ten tijde van Theo was er volgens mij nog geen sprake van de 'azaan', zag je nog geen boerka's/nikaabs op straat, zaten er nog geen hoofddoeken in ons parlement, en bestond IS nog niet.

Nu lees ik weer dat er maar liefst 12 van die IS ratten samen met hun 28 kinderen 'opgehaald' gaan worden, omdat ze anders misschien 'hun straf ontlopen'. Die lieden willen niets liever dan hier een Mickey Mouse strafje opgelegd krijgen, en daarna weer een makkelijk leventje leiden op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. En wellicht 'dromen' van grote aanslagen tegen Nederlandse ongelovige honden, varkens, en apen.

Ook is er weer een onbenul, hoog in de hiërarchie van de politie, die maar weer eens met dat onzalige plan op de proppen komt om de hoofddoek toe te staan als onderdeel van het politie-uniform:

"Nu begint in brede kring het denken te kantelen. In een diverse samenleving hoort het gezag ook diversiteit te tonen. Daarom stelt commissaris Johan van Renswoude, landelijk coördinator tegen racisme en discriminatie bij de politie, voor het dragen van religieuze symbolen op het uniform toe te staan. Dat maakt de weg vrij voor hoofddoeken, kruisjes, halve manen, davidssterren, keppeltjes en andere versierselen die iemand als aanhanger van een specifiek geloof definiëren.''

Liegt Han vd Horst op de Joop. Het denken hierover begint helemaal niet 'in brede kring te kantelen'. Er is slechts sprake van een aantal min of meer invloedrijke lieden - laatst nog de 'Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme' Rabin Baldewsingh, die deze policor onzin bij voortduring blijven 'pushen', om zodoende de geesten rijp te maken voor invoering hiervan over twee/drie jaar. Het is ook totaal niet zo dat eea ''de weg vrijmaakt voor kruisjes, halve manen, davidssterren, keppeltjes en andere versierselen die iemand als aanhanger van een specifiek geloof definiëren.'' Want die zullen helemaal niet zichtbaar gedragen worden door politieagenten. Het gaat er alleen en uitsluitend om de islam weer meer ruimte te bieden in onze samenleving. Terwijl als er toch één religie is die het ondubbelzinnig aan het verstand gepeuterd moet krijgen dat Nederland een seculier land is waar kerk en staat gescheiden zijn en godsdienst een privéaangelegenheid is voor achter de voordeur en samen met gelijkgestemden in het clubhuis, het de islam wel is.

Maar ja, wat ik zeg, het zal er uiteindelijk wel doorgedrukt worden. Schande.