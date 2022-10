Er zijn heel veel klimaatfluctuaties. Je hebt bijvoorbeeld de Atlantic multidecadal oscillation, waardoor het gebied in de Noordelijke Atlantische Oceaan elke paar decennia warmer, kouder en weer warmer wordt. We zitten nu in de warme fase, waardoor het weer in Nederland relatief zacht is. Over een paar decennia zitten we weer in een koude fase, dan kunnen we weer gaan dromen over elfstedentochten en zo.