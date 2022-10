De KNVB zegt dus dat ze schijt hebben aan de regels van de FIFA als de FIFA de regels zodanig interpreteert dat het bandje niet mag. Wederom een voorbeeld van wederzijds RESPECT, maar niet heus. Deugen naar de ene gaat makkelijk ten koste van de ander.

"The participating member associations shall comply with the FIFA Equipment

Regulations in force. The display of political, religious or personal messages

or slogans in any language or form by players and officials on their playing or

team kits, equipment (including kit bags, beverage containers, medical bags,

etc.) or body is prohibited."

digitalhub.fifa.com/m/2df8816f3b27563...