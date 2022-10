Pffffffffffff,

Parool: Diverse Amsterdammers hebben deze week tot hun schrik een brief van de gemeente gekregen over reclamebelasting die ze mogelijk moeten betalen omdat ze een poster achter het raam hebben hangen. Wethouder Hester van Buren (Financiën) zegt dat het niet de bedoeling is dat particulieren zo’n brief krijgen. Dat dat toch is gebeurd, is volgens haar te wijten aan een fout in een geautomatiseerd systeem.

Om de belastingplichtigen eruit te pikken, is de gemeente overgestapt op een geautomatiseerd systeem waarbij scanauto’s door de stad rijden. Op basis van de beelden die door de auto’s worden gemaakt zorgt beeldherkenningssoftware ervoor dat de adressen met iets wat lijkt op een reclame-uiting in het systeem komen. De belasting is bedoeld om de verrommeling en commercialisering van de openbare ruimte tegen te gaan en tegelijkertijd de gemeentekas te spekken.

Of de werkwijze wordt aangepast, is nog onderwerp van gesprek, aldus Van Buren.