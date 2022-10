De Russische Federale Veiligheidsdienst (FSO) kondigde drie dagen geleden aan dat het van 25 tot 27 oktober een oefening in Moskou zou houden. De oefening zou plaats gaan vinden rond "the Government House, the Federation Council, the State Duma and a number of buildings of the Administration of the President of Russia. During the exercise, practical issues of official activities will be worked out, including those related to suppressing terrorist threats, extinguishing fires, providing emergency medical care, and detaining offenders." Meerdere OSINT-accounts claimen dat de oefening in werkelijkheid is bedoeld als oefening voor het veiligstellen van regeringsfunctionarissen in het geval van een staatsgreep. Brisant wel, temidden van Wagner Group-eigenaar Yevgeny Prigozhins jacht op de positie van MinDef Sergei Shoigu.

