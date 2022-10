Terwijl Nederland al decennia voortsukkelt op een halfslachtig gedoogbeleid en Den Haag een herziening ondertussen jaren voor zich uitschuift met een falende wiettest stormt Duitsland ons links op de progressiviteitsautobahn voorbij door cannabis te legaliseren. Geen gezeur over grensgebieden, geen onzinnige experimenten waar niemand op zit te wachten en geen gezeik met pasjes, maar simpelweg cannabis en THC van de lijst met verboden middelen, bezit tot dertig gram wiet per persoon toestaan en verkoop in winkels met een vergunning accepteren. De Duitsers moeten alleen nog een weg langs de Europese regels vinden en dan kan de legale wiet in de winkels verschijnen. Het is een stukje efficiëntie waar we hier slechts van kunnen dromen. Het Nederlandse beleid zit muurvast in een inmiddels vijf jaar durend experiment dat nog geen gram wiet opleverde en waarvan de evaluatie al is uitgesteld tot het volgende kabinet. Het is een slap excuus van Rutte IV om helemaal niets meer met dit onderwerp te hoeven doen terwijl ons achterhaalde polderbeleid links en rechts wordt ingehaald door landen die het beter en duidelijker regelen. Tijd voor nieuwe energie in dit slome beleid.