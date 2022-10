Zij is gewoon van hetzelfde niveau als die Ben en Dean Saunders, maximaal tokkie en dat is ze altijd al geweest alleen gebeurde er nooit iets ernstigs en werd haar grote bek afgedaan als: “ze is zo lekker Amsterdams”. Nee ze is gewoon asociaal tuig dat een beetje kan zingen. En die zoon is ook al hopeloos verloren als je alleen al hoort hoe Glenda over hem en de hele situatie praat. Ze zaten aan mijn zoon, wat zou jij doen als je zoon zo thuis kwam enz. enz. totaal geen vermogen om maar een beetje in te denken dat die zoon kan liegen en dader is, geen slachtoffer want hij is haar engeltje. Is dus ook nooit serieus gecorrigeerd in zijn leven.