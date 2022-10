Pssst politie, kijken jullie even mee? Het wat, waar en waarom ontbreekt nog bij deze video, maar de meervoudige poging tot doodslag valt niet te ontkennen. We zien een groep giebelende gozertjes inbeuken op een deur, al blijkt bij nadere inspectie dat het niet de deur is waar ze het op gemunt hebben, maar de persoon die ineengedoken voor de woning zit. De roedel treurterriërs ramt lachend op dit volledig kansloze slachtoffer in, waarna één van deze kopschoppers besluit nog een niveautje lager te zakken en een betonnen tuintegel pakt. Rustig wacht hij zijn moment af om dit zware stuk bestrating richting de gekozen prooi te smijten. Daarna verkiezen de laffe honden het hazenpad omdat een bewoner van het huis polshoogte komt nemen. Status van het slachtoffer: onbekend. Of de daders al wegrotten in een cel: onbekend. Ze staan in ieder geval goed op beeld, dus ontkennen heeft geen zin. Kom op politie: Oppakken en wegstoppen dat tuig en snel een beetje.