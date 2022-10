: Meloni zal inderdaad, hoewel ze duidelijk gelieerd is aan Musolini, zeker geen fascisme in zijn stijl, met zwarte laarzen, proberen. Economisch zit ze met handen en voeten vast aan de EU. Maar ze zal wel, samen met Polen en Hongarijë aan de stoelpoten van de EU gaan zagen. Maar cultureel en onopvallend.

Het nieuwe fascisme heeft een net pak of blonde haren.

In Amerika is de GOP overgenomen door Trump en ze bereiden daar een staatsgreep voor die een stuk slimmer in elkaar zal zitten dan 6 januari. Gerrymandering, mensen in kiescommissies plaatsen etc. Zoals gezegd: een heel ander soort fascisme dan van rond 1940. Maar net als zij aan de macht proberen te komen door verkiezingen en dan, als Orban, zorgen dat niemand je die af kan pakken. Het zijn anti democraten als Erdogan.

Maar overigens ben ik het wel met je eens. Een economisch enigszins links beleid is onvermijdelijk, denk ik. En cultureel dacht ik, tot voor kort, ook tamelijk rechts. De islam vind ik nog steeds de meest achterlijke religie op deze aarde, maar ik moet toegeven dat dat gedeeltelijk een vooroordeel kan zijn.

Ik ben ook opgegroeid in een tijd dat zwart niet voor vol werd aangezien en bij gender kwesties heb ik ook enigszins conservatieve vooroordelen. Maar ik denk dat we ons op die gebieden een beetje aan zullen moeten passen.

Immigratie: tuurlijk wil ik ook de Europese cultuur houden. Onbeperkte immigratie in een welvaartsstaat met uitkeringen lijkt niet houdbaar. Maar tegelijk is het niet tegen te houden: zelfs Engeland met het Kanaal ervoor moet wanhoopsoffensieven als Rwanda optuigen. Dat kan Nederland dus helemaal wel vergeten. Bovendien is de USA groot geworden van immigratie en hier zijn we er deels ook veel te negatief over. Wat wel een punt blijft is de cultuur: hoe kan het dat de VS economisch succesvol zijn, terwijl Latijns Amerika een puinhoop is: the Protestant Ethic, zoals Weber dacht? Wat moeten wij dan met moslims en Afrikanen? Maar dat kan dus best deels een vooroordeel zijn. Zodirect krimpt overal de bevolking behalve in Afrika. Misschien hebben we ze nog nodig.