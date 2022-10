Die jongen ligt er wel lekker bij trouwens. Voor alle reaguurdertjes die opmerkingen over z'n postuur hebben: Kijk eens om u heen, in de supermarkt, het zwembad of, god verhoede, de sauna. Er zit nogal een verschil tussen wat we ons voorstellen bij "normaal" postuur en wat daadwerkelijk de normaal is, namelijk te dik en rond. We zijn met z'n allen net gorilla's, als het goed gaat worden we dikke vette pensbeesten, dat zit in onze genen en juist de volslanke supermodellen zijn de werkelijke freaks, de luxemodelletjes die er in tijden van schaarste als eerste aangaan. Ik zou zeggen dat die kerel het goed doet, flink ingenomen, shit is voor elkaar daar.