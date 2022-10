Kamikazedrones afschieten richting Kiev op basis van een soort ''altijd prijs'' strategie. Het dient werkelijk in de verste verte geen enkel militair doel, het is pure terreur van Rusland om de burgerbevolking te raken, te intimideren, en te pressen tot overgave, of in ieder geval een soort inschikkelijkheid.

En werkelijk altijd weten die dictatoriale klootzakken in de wereld elkaar te vinden: Poetin knuffelt met Loekasjenko, met dat vroegere lid van de islamitische inquisitie in Iran die nu daar de president is, met Assad van Syrië; alleen Xi lijkt wat meer afstand te bewaren, hoewel die op een groot partijcongres mbt Taiwan heeft gezegd dat:

" 'China blijft streven naar vreedzame hereniging maar nooit zal beloven af te zien van het gebruik van geweld' en dat het land de optie openhoudt 'alle nodige middelen in te zetten'. De uitspraak dat 'de hereniging van het moederland zeker bereikt zal worden', leidde tot een groot applaus in de Grote Hal van het Volk in Beijing, duidelijk onderdeel van een afgesproken choreografie.''

China moet m.i. ook zoveel mogelijk geboycot worden. De Amerikanen hebben groot gelijk dat ze niet willen dat westerse high-tech kennis en technologie - zoals een tijdje terug een soort chipmakersmachine (in mijn lekentaal) van ASML - naar China geëxporteerd wordt. De handelscontacten moeten wat mij betreft niet verder gaan dan dat wij hun siervuurwerk importeren en zij onze babymelkpoeder. Nou ja, ik chargeer het natuurlijk, maar je begrijpt wat ik bedoel.

En de dag dat Poetin hier in mijn stad Den Haag aankomt om terecht te staan voor al zijn oorlogsmisdaden, zal ik een mooie fles wodka kopen en, nou ja, niet in een keer leegdrinken, maar wel een paar keer proosten met een welgemeend ''Fuck you, Vlad!''.