Ga eens zitten jongen, dan zal opa vertellen over de oorlog. In de oorlogswinter van 2022 droeg ik een gebreide trui en thermo ondergoed. De bittere kou was niet te harden 16 graden in huis! Dat geloof je toch niet?

We hadden ons afhankelijk gemaakt van de klimaatwappies die de gaskraan in Groningen niet wilde open draaien en iedereen aan de zonnepanelen en warmte pompen hadden geholpen waardoor het net overbelast dreigde te worden. Ook leverden de windmolens en zonnepanelen te weinig energie op om ook nog eens alle elektrische auto’s op te laden.

En op de een of andere manier was dat de schuld van Poetin. Want die toonde ons hoe afhankelijk we waren geworden van Russisch gas. De klimaatwappies riepen ook iets over batterijen. En nu zijn we afhankelijk van het Kremlin voor Kobalt en Lithium en roepen de activisten nu dat de inefficiënte energieopwekkers van begin 21ste eeuw te dure en onbetrouwbare energie leveren…