Voor mensen die niet begrijpen hoe de schaal van Richter werkt is het lastig inderdaad.

Een toename van 1 punt betekent een 30-voudige hoeveelheid energie die vrijkomt. Een beving van 6 is dus 27.000 x zoveel energetisch als een van 3.

De diepte van 1km in Groningen tov 30km in Limburg doet het effect echter met het kwadraat van de diepte afnemen, dus 1/900. Dan hou je alsnog een 30x zo heftige beving over in Limburg dan in Groningen.

Wordt tijd dat ze in Groningen hun plaggenhutjes wat steviger gaan maken.