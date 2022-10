1) Is het voor je werk noodzakelijk dat je vaak op kantoor bent? (je hebt een manager, dus ik ga er even voor het gemak van uit dat je geen productiewerk doet).

2) Je gaat om 05:00 weg van huis en bent er 2,5 uur later, dus om 07:30. Waarom moet je zo vroeg op je werk zijn?

3) 9 uur later, dus 16:30 vetrek je weer en duurt het wéér 2u voordat je in een trein zit?

4) Om 20:00 ben je thuis. Dus je treinreis plus wandeling duurt sowieso 1,5 uur, ook zonder vertragingen?

5) Wel of geen klote OV, je gaat mij niet vertellen dat er nooit in je leven een moment geweest is waarop je had kunnen kiezen om dichter bij je werk te gaan wonen of dichter bij je woning werk te zoeken.

Ik heb zelf in mijn werkzame leven tientallen keren de mogelijkheid gehad om ergens anders dan in mijn woonplaats te kunnen gaan werken en zou daar financieel gigantische stappen mee gemaakt hebben en in een aantal gevallen ook inhoudelijk supertoffe dingen zijn gaan doen, maar ik heb áltijd geweten dat ik reizen voor werk (in eigen tijd en dus niet betaald door de baas), vreselijk vind. De meeste klagers hebben zelf een keuze gemaakt voor een forenzenbestaan.