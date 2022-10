Verliefdheid heeft het volgende effect: je krijgt er energie van en valt er gigakilo's van af, dus dit is dan het gevolg: Nachtgedachten van uw vaste Nachtdichter om te lachen en over na te denken, is het literatuur, lectuur of gewoon amusement?

==================

IK LIEFKOOS JE

vagijntje lief, mijn ruwe kiwi en sappige abrikoos

ik liefkoos je

ik koos je ik kus je

en als mijn lust en honger tot en met bevredigd

is en alles onder verse zoete sappen zit

gaan we praten over hoe en wat

en nemen we alles net een tikje luchtiger op

dus het heeft ook een sociale- zelfs verbindende

functie dat rampetampen

zonder weerga

met je officiële ega of wat dies meer zij

hoe lang zal jouw moes- c.q. lusttuin nog geopend zijn

ik zie ons ditzelfde kunstje niet nog doen

als jij 65 en ik 100 ben

(hier het woordje lol invoegen

om 1 en ander te relativeren)

===========================

ALS JIJ EEN KIP WAS

Als jij een kip was zou ik je nooit slachten,

Als jij een poesje was mocht je me altijd krabben.

Als mensen konden kwispelen stond mijn staart nooit stil

voor jou

===========================

IN ONTKENNING

ik ben dronken

maar niet van geluk

ik ben moe

maar niet van het werk

ik ben geil

maar niet meer op jou

ik ben jong

maar niet van hart

ik ben wijs

maar niet van de

ik ben wel goed

maar niet gek

ik lach tranen

zonder tuiten

ik heb dorst

maar niet naar kennis

ik heb genoeg

maar niet van alles

ik ga

maar niet op pad

ik hoor

maar niet erbij

ik sterf

maar niet van buiten

ik heb

maar niet terug van jou

ik teken

maar niet hier

ik dank je

maar niet de koekoek

ik zet een kruisje

maar niet waar het van toepassing is

(ik ben

maar niet in ontkenning)

====================

DON'T DUCK WITH THE JESUS

Jezus u kent hem wel van het kruis,

also known as J. van het Houtje,

was a Son of a Preacher Man,

en als Friedrich N. de filosoof met de hamer was, dan

is Jezus de Filosoof met de Lijmkwast (uit de werkplaats van zijn vader)

Hij maakt alle dingen heel en maakt gebroken mensen weer compleet,

zie The Sermon on the Mount, waar hij vlot het Onze Vader

voor de eerste keer ter wereld reciteert

die Jezus dus, van de overdreven verhalen,

zoals wonderbaarlijke exponentiële

vermenigvuldigingen van broodjes aap

om de wereld te voeden

met urban legends en hoop,

van het tafels omflikkeren van hardwerkende geldwisselaars,

het breken van brood, opstaan uit de dood,

het lazarus krijgen, van mensen vissers maken

over water opstaan en wandelen met jullie luie lichaam,

praatgroepen starten met droog brood en holy grail's vol wijn

hij stond erop alle openstaande rekeningen te betalen

de Holy Great Reset, een schone lei voor ieder mens die ooit bestond

hij zette het onze vader op papyrus en wierp niet de eerste steen,

maar spitte foeigesprekken met iedereen

die wat was in de joodse upper-class,

toch fijn dat ie even op aarde was

nu heb ik een gratis back-stage pas

tot de hemelpoort

daar had nog niemand van het nieuws gehoord

gelukkig is hij niet in de wieg gesmoord

want Jozef was bijdehand genoeg om

low key onder de radar naar Gliphoeve af te zakken

zonder dat Herodes het Licht van de wereld af kon pakken

Maria boetseerde heel creatief

van koeienvlaaien een Leitmotiv

in theorie niet vreemd gegaan,

maar waar kwam het kind in godsnaam dan vandaan?

nou, laten we de bijbel lezen, Lucas is de beste

om een levendig beeld te schetsen

25 december het jaar nul of min nul weet ik veel:

uit shithole landen komen DHL-koeriers per kameel

kadootjes bling-bling mirre en kaneel

het werd Maria eventjes teveel en

daarom staat ze op diverse schilderijen

keihard in een hoek te schreien

tegen zulke postnatale depressie gevallen zei men destijds komaan,

vallen, opstaan, thee van nageboorte en weer doorgaan

want in het jaar nul

had men geen tijd voor zulke flauwekul

ondertussen groeide Het Licht der Wereld

al uit tot een hele Kerelt

en met Z'n 33 jaar

was hij er helemaal voor klaar

-waarom nou ik- waren niet Z'n laatste woorden

-het is volbracht- dat was wat Magdalena en Maria hoorden

Amen