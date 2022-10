Zo, dit kan een lange zit worden. Een uur voor de start openden de hemelsluizen in Singapore en donderde een kleine oceaan naar beneden. De start is al uitgesteld en het feit dat er nog geen nieuwe starttijd is gecommuniceerd is geen goed teken. Als we uiteindelijk gaan racen kan Max theoretisch wereldkampioen worden deze middag, maar dan moet hij wel winnen, Leclerc P8 of lager eindigen en teamgenoot Perez op P4 of lager finishen. En dat terwijl Verstappen vandaag vanaf P8 start op een betonnen stratenbaan waar het lastig is om in te halen. Moeilijk verhaal dus, al sluiten we zeker niet uit dat hij de race kan winnen als Red Bull genoeg budget vrijmaakt om hem voldoende brandstof mee te geven. En met deze weersomstandigheden zijn meerdere uitvallers ook niet uit te sluiten, dus alles is nog mogelijk. Mocht Max trouwens winnen dan is dat de tweede keer dat Singapore het Wilhelmus hoort, nadat Beitske Visser vanmorgen haar race in de W Series won. We bidden in ieder geval dat het geen Spa 2021 wordt en we nog een fatsoenlijke wedstrijd voorgeschoteld krijgen, maar momenteel is niets zeker. Dus pak een biertje en de buienradar erbij en we zien wel waar het schip strandt.