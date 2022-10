Want wie is hier nou de snackbar; kabinet of Kamer?

Dat met name Forum voor Democratie recentelijk verantwoordelijk is voor totaalophef in de Nationale Vergaderzaal wil niet zeggen dat er helemaal niets zinnigs uit de fractie komt. Dat bleek donderdag tijdens het debat over het voorstel van ‘de leden Paternotte en Segers tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het als ongeoorloofd gedrag aanmerken van het bedreigen van een persoon’.

Aanleiding was de tribunalen-opmerking van FvD’er Pepijn van Houwelingen in de richting van D66’er Sjoerd Sjoerdsma, inmiddels alweer bijna een jaar geleden.

‘Dat snapt een kind van 4’

Drie Kamerleden wierpen tijdens het debat zinnige zaken op. SP'er Renske Leijten hield een mooi zo-ingewikkeld-is-het-niet-betoog. Fractievoorzitter Laurens Dassen van VOLT vatte de hele zaak eenvoudig samen met een: “Het moet voor mensen in het land, voor mensen die ook vandaag weer van buiten hier naar binnen kijken, toch ongelofelijk zijn: een parlement dat praat over het feit dat zij elkaar als collega's niet mogen bedreigen. Dat snapt een kind van 4.” Duidelijk verhaal van de VOLT’er: een dergelijk zinnetje toevoegen aan het Reglement is volstrekt onzinnig, in geval van twijfel kan een Kamerlid of Kamervoorzitter de Kamer vragen een uitspraak te doen.

Wie begrip voor die rol van Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) toonde was niemand minder dan FvD Kamerlid Gideon van Meijeren die zei: “U heeft veel ruimte om het Reglement van Orde naar eigen inzicht uit te leggen en zelfstandig te besluiten wanneer er wel of niet moet worden ingegrepen, voorzitter. Natuurlijk is dat niet altijd makkelijk, is er altijd een grijs gebied, zal daar altijd discussie over zijn, en lijkt het soms misschien wel alsof u het nooit goed kunt doen.”

Om daar vervolgens aan toe te voegen dat Bergkamp fout zat in haar aanpak toen het kabinet recent wegliep tijdens een bijdrage van FvD-leider Thierry Baudet. Van Meijeren vindt het namelijk maar niets dat het kabinet naar buiten liep en dat Bergkamp geen controle over de situatie leek te hebben. Samengevat: Wie is hier nou de snackbar; kabinet of Kamer? Gij of ik?

Van Meijeren: “Zeker omdat het voorzitterschap van de huidige voorzitter al sinds haar aantreden omstreden is omdat aan haar verkiezing een handjeklap tussen Rutte en Kaag lijkt te zijn voorafgegaan. Ze lijkt niet om haar capaciteiten, maar om een politiek dealtje op haar post terecht te zijn gekomen.” Iets wat PVV-leider Geert Wilders mét steun van de PvdA vorig jaar april al concludeerde.

FvD’er heeft idee dat doet denken aan vernieuwing die D66 ooit voorstond

En dan doet de FvD’er een alleraardigst voorstel: in het Reglement van Orde opnemen dat de Kamervoorzitter altijd uit de oppositie afkomstig moet zijn. “Op deze wijze wordt voorkomen dat de regering, al dan niet via haar invloed op de coalitie, ook direct invloed uitoefent op de vergaderorde in de Tweede Kamer. Er wordt dus een waarborg opgenomen voor de fundamentele scheiding tussen regering en parlement. Daarnaast wordt voorkomen dat de coalitie haar meerderheid kan misbruiken om via de voorzitter de vergaderorde naar haar hand te zetten of dat — in beide gevallen — de schijn daarvan zou kunnen ontstaan.”

Volgens de Grondwet moeten de voorzitters van Senaat en Kamer uit eigen gelederen worden gekozen, kandidaten vanuit de coalitie uitsluiten is echter niet verboden. Dat is slechts een eenvoudige aanpassing in het eerder genoemde Reglement van Orde.

Het idee van Van Meijeren doet denken aan de wilde frisheid van de politieke vernieuwing die D66 ooit voorstond. Even de vastgeroeste orde doorbreken.

Leuk idee, nietwaar?