Goh, ik ken wel mensen die zich zorgen maken. Het niet al te breed hebben. Moeten op van alles bezuinigen.

Maar volk wat "bloempotkachels" gaat bouwen? Wat is er misgegaan in die mensen hun leven? Moeten ze niet gewoon Haldol in hun water krijgen? Wat is er mis met een deken of een dikke trui als je het nu al koud hebt? Hier binnentemperatuur 18 graden, buitentemperatuur 15 graden. Ik zie werkelijk niet in wat het probleem is. Douchen te duur? Joh, nog nooit van een washandje gehoord? Vraag het anders even aan je moeder hoe dat was. En als je er echt niet met gezond verstand uit komt... Maak een spreadsheetje in Excel. Bereken je gemiddelde kosten de afgelopen maanden, je te verwachten kosten de komende 3 maanden en je verwachtte kosten in 2023. Zet je andere vaste lasten ernaast en kijk wat je overhoudt aan besteedbaar inkomen. Kijk dan wat je koopt en ga strepen in alle zaken die je niet (echt) nodig hebt. Zal het kut zijn? Ja. Overleef je het? Ja. Doe eens ophouden met gevaarlijke domme stunten zoals "bloempotkachels". Voordat je jouw hele achterafflatje in de fik steekt o.i.d.