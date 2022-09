: En die logistieke wetmatigheden schijnt maar niet te willen doordringen in de aanwezige hersencellen van de "bewust" ongevaccineerden.

Mensen die bewust (want "helemaal niet nodig", "is maar griepje", "Soros, WEF, "nanobot's" of "<vul hier een andere op Feestboek gelezen theorie> dus daarom niet") ongevaccineerd zijn mogen wat mij betreft in voorkomend geval in het ziekenhuis aansluiten in de rij voor ingang B.

Tuurlijk krijgt u de zorg die nodig is. Maar u bent aan de beurt als rij A helemaal leeg is. Rij A waar de mensen stonden die, ondanks vaccinatie, (IC) opname nodig hebben of die, vanwege medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden. En als er een "rij A" patiënt binnenkomt dan gaat die dus voor. Rij B is aan de beurt als A leeg is en er nog (IC) capaciteit (gereserveerd voor rij B) over is.

Persoonlijke keuzevrijheid (ook in dit geval) is & blijft een groot goed.

In voorkomend geval dan ook gewoon de mogelijke gevolgen/consequenties accepteren.