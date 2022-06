Hij was ooit dansleraar, maar werd daarna opperwappie, pandemie-expert, professionele koffiedrinker, mensenrechterstrijder, oorlogsrechtspecialist en nu ook zijn eigen juridisch adviseur en woordvoerder. Willem Engel is een man van vele beroepen, maar kan zich de komende tijd vooral op zijn juridische ""specialisme"" concentreren, want de rechter schoof al zijn bezwaren tegen zijn rechtszaak voor opruiing van tafel. De zaak naar aanleiding van de ietwat kinderachtige collectieve aangifte van Dikkeboom en zijn 22.000 klompendansers gaat door en daardoor mocht Willem in deze regiezitting zijn onderzoeksverzoeken op tafel leggen. Hoewel hij een advocaat bij zich heeft omdat het moet, hoort Willem liever zichzelf praten en pakte hij dus de leiding in deze verbale dans. Het resulteerde in een betoog waarin hij vooral een complot schetst van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie, eigenlijk de hele overheid en zelfs uitgever DPG tegen de arme vrijheidsstrijder Willem, waarbij hij veel losstaanden incidenten aan elkaar knoopte in een zwierige wals van doelgerichte overheidsterreur. Een optreden waar de rechtbankvoorzitter ruimte voor bood en wat uiteindelijk leidde tot een polonaise aan experts die door Engel op de dansvloer werden uitgenodigd, waaronder FvD'er Gideon van Meijeren, de staatssecretaris van Justitie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en een lading journalisten. Iets dat de rechter vervolgens allemaal afwees, maar ondanks dat belooft het nog een lange zit te worden tijdens de inhoudelijke tango die op een later moment volgt. De rechtbank reserveert in ieder geval twee dagen voor de zaak, dus dat wordt een hele langzame uitvoering van de stervende zwaan later dit jaar.