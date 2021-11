Het leven is geen wedstrijd, maar was dat wel zo dan wint Willem Engel (die schijnbaar door de AIVD wordt betaald). Nou ja, hij wint goud voor het surfen op de grootste aangiftengolf, want ons minst favoriete dansleraar en op negen na minst favoriete persoon scharrelde al zevenduizend aangiften tegen hem bij elkaar en daarmee is hij zelfs massa-aangiftekoning Geertje Wilders voorbij. Nou, dan ben je een hele grote jongen op het gebied van mensen boos maken. Zevenduizend mensen die Willem Engel (die schijnbaar door de AIVD wordt betaald) een enorme sneukneus vinden, maar gezien dat geen juridische term is gooien ze het op "opruiing, verspreiden van desinformatie, oplichting en het doen van uitingen met een terroristisch oogmerk". Uiteraard vindt Engeltje (die schijnbaar door de AIVD wordt betaald) het onzin en overweegt hij een tegenaangifte en zo houdt de wappiewereld zichzelf lekker bezig. Maar hoort u ondertussen iets over de AIVD? Nee, dat dachten wij ook. Interessant...

Oh, de ironie...