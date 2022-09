Kent u de uitdrukking nog niet jarig zijn? Nou, dat is dus niet vandaag. Want vandaag is bijna iedereen jarig. 30 september is de NUMMER 1 DAG dat mensen jarig zijn. Het schokkende feit werd ontdekt door de onderzoeksredactie van RTL Nieuws dat zelf onderzoek heeft gedaan naar verjaardagen. Er is zelfs een interactieve tool om te kijken hoeveel mensen er vandaag jarig zijn in uw gemeente. Het moet niet gekker worden. Het meest schokkende nieuws van deze wereldscoop is dat al die mensen die vandaag hun verjaardag vieren is dat ze verwekt zijn op Eerste of Tweede Kerstdag. Of beter gezegd Ketsdag. Heel Holland is met vakantie danwel reces, bijna iedereen mag lekker uitslapen en ja, dan krijg je van die dingen. Dan worden er roompotjes gepeild en pruimen op sap gezet, voordat de gehaktstaafjes op het gourmetstel worden gelegd. Nou, hoera dan maar...